​С 24 по 26 октября в Ярославле пройдет VIII Международный туристический форум «Visit Russia». Ключевыми темами станут популяризация и развитие городского туризма.



Форум традиционно является местом дискуссий и обмена опытом для нескольких сотен представителей органов власти, инвесторов, туроператоров, организаторов крупных деловых мероприятий в РФ и за рубежом, экспертов из регионов РФ, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга, а также стран Европы.



– Мы позиционируем территорию Ярославии как Гардарику, землю уникальных развивающихся городов, где комфортно жить и куда хочется приезжать, – подчеркнула директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – Развитие городского туризма позволяет не только задавать стратегические приоритеты для агломераций, но и уже сегодня формировать качественную и комфортную среду. На форуме будут подняты вопросы развития городов как центров туризма, создания универсального пространства, привлекательного для их жителей, гостей и бизнеса.



На дискуссионных площадках речь пойдет, в частности, о том, как увеличить туристический поток, и привлечь инвесторов, готовых вкладывать средства в развитие городов. Кроме того, запланированы презентации проектных идей и решений по гастрономии, наполнению старых объектов новыми смыслами, городским музеям и новым туристическим сервисам. Круглые столы будут посвящены формированию транспортных туристических потоков, роли мультимедиа и телевидения в развитии отрасли, городским событиям.



Международный туристический форум «Visit Russia – 2018» проводится Правительством Ярославской области при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Федерального агентства по туризму Российской Федерации.



На сайте форума http://visitrussia-yaroslavl.ru/ открыта онлайн-регистрация участников.