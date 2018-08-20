18 августа в Ярославле на Стрелке прошел третий городской пикник «Пир на Волге». Ведущим мероприятия стал Андрей Малахов, бренд-шефом всего фестиваля выступил постоянный участник телевизионных кулинарных проектов, известный шеф-повар и эксперт Григорий Мосин.



– «Пир на Волге» – уже традиционный городской праздник, который притягивает и жителей, и гостей Ярославии, – отметила директор регионального департамента туризма Юлия Рыбакова. – В этом году фестиваль вошел в предложения более чем 50 российских туристических фирм.



На городском пикнике гостей ожидали угощения от лучших ресторанов области и кулинарные мастер-классы именитых шеф-поваров, креативные площадки, игровые зоны, живая музыка, танцы, розыгрыши призов. Также здесь можно было купить продукцию российских, в том числе ярославских, брендов.



– Мне столько рассказывали про пикник в Ярославле, что захотелось увидеть все своими глазами, – поделился телеведущий Андрей Малахов. – Вообще я всегда с радостью откликаюсь на приглашения приехать на праздник. В прошлый раз, к примеру, был здесь на дне рождения Валентины Терешковой. Поэтому думаю, что еще не единожды приеду в ваш регион.



Ярким событием фестиваля стал «Свадебный пир» – торжественная выездная регистрация брака на Стрелке для четырех пар, пожелавших пожениться 18 августа.



Городской пикник «Пир на Волге» с каждым разом набирает обороты. Так, в первый год на нем организовали порядка 50 площадок, которые посетили около 15 тысяч человек. Во второй – уже 110 площадок и 40 тысяч гостей, и фестиваль был признан «Лучшим гастрономическим событием» России по версии национальной премии «Russian Event Awards». В этом году число площадок достигло 120, их посетили более 55 тысяч человек.