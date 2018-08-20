​На автомобильной дороге Козлово – Стройково начались работы по возведению нового моста через реку Касть. Старое сооружение, признанное аварийным, уже демонтировано.



С просьбой помочь с ремонтом объекта к губернатору Дмитрию Миронову во время личного приема в мае от имени жителей Даниловского района обратился фермер Илья Титов. Пользоваться мостом было опасно, между тем, только он связывал несколько деревень с другими населенными пунктами и районным центром.



Глава региона пообещал поддержку, и уже в июне начались работы.



За реконструкцию объекта отвечает подрядная организация ГП «Ярдормост». Общая стоимость проекта – около 40 миллионов рублей.



– Строительство моста включено в целевую программу «Развитие сети автомобильных дорог Ярославской области». Его протяженность – 53 метра, а вместе с подходами длина нового сооружения составит 200 метров, – сообщил заместитель директора ГКУ «Ярдорслужба» Александр Межиевский. – Специалисты подрядной организации к настоящему времени выполнили работы по устройству береговых и промежуточных опор, приступили к укреплению русел конусов и откосов моста, а также к монтажу балок пролетного строения.



Далее будет проведено бетонирование монолитных участков, сделана проезжая часть с гидроизоляцией и двухслойным асфальтобетонным покрытием, установлены очистные сооружения, водоотводные лотки, барьерное и перильное ограждения.



– Жители нашего района очень ждут завершения строительства моста, это важный объект, – отметила глава городского поселения Данилов Наталья Косихина. – Весной и осенью, когда случалось половодье или шли дожди, добраться до деревни Стройково было просто невозможно. Реконструкция моста позволит решить этот вопрос, актуальный и для сельских жителей, и для фермеров, чьи угодья расположены на другой стороне реки.



Для обеспечения бесперебойного движения транспорта на время ремонта организован временный объезд объекта. На каждом этапе реконструкции специалисты Ярославской областной дорожной службы проверяют соответствие выполняемых работ требованиям проектной и технической документации. Перед вводом моста в эксплуатацию специализированная организация проведет его обследование и испытание.



Сдать объект планируется этой осенью. Работы идут в соответствии с графиком.