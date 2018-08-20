​Члены регионального совета отцов при уполномоченном по правам ребенка в Ярославской области будут помогать дружинникам в обеспечении безопасности несовершеннолетних на улицах, в местах массового отдыха и развлечения. Это намерение закреплено в соглашении, подписанном сторонами.



– На территории нашего региона в настоящее время функционируют 115 добровольческих народных дружин, в которых состоят 1370 человек, – рассказал заместитель директора департамента региональной безопасности, начальник штаба добровольных народных дружин области Андрей Мамаев. – Штаб играет координирующую роль, организуя взаимодействие между дружинниками, органами местного самоуправления и полицией. И, конечно, нам всегда нужны добровольцы. Мы будем рады видеть в наших рядах неравнодушных граждан – многодетных отцов.



Соглашением предусмотрено совместное патрулирование улиц с целью выявления факторов, угрожающих жизни и здоровью детей, проведение воспитательной работы, информирование органов внутренних дел о правонарушениях или об угрозах их совершения.



Андрей Мамаев пояснил, что к работе отцы смогут приступить после того, как будут включены в реестр добровольных народных дружинников. Им выдадут соответствующие удостоверения и красные повязки с надписью «Дружинник».



– Мы считаем, что необходимо объединить усилия всех заинтересованных структур в обеспечении детской безопасности, – подчеркнул председатель совета отцов при уполномоченном по правам ребенка в Ярославской области Алексей Таганов. – Наш совет уже провел ряд совместных мероприятий и рейдов с сотрудниками полиции, МЧС, службы судебных приставов. Мы наработали определенный опыт в патрулировании различных мест отдыха и развлечения детей. Уверен, взаимодействие с народными дружинами также даст хороший результат.



Патрулирование улиц народные дружины осуществляют в ежедневном режиме. За семь месяцев текущего года ими выявлено 1600 административных правонарушений и семь преступлений.