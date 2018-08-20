​В регионе идет подготовка к внедрению персонифицированной модели финансирования дополнительного образования детей.



По новой системе родителям детей в возрасте 5 – 18 лет в пилотных муниципальных образованиях будут предоставлены сертификаты. В дальнейшем документ передается в организацию дополнительного образования, секцию в которой будет посещать ребенок.



Модель начали внедрять там, где созданы опорные центры дополнительного образования, – в Рыбинске и девяти муниципальных районах: Гаврилов-Ямском, Любимском, Большесельском, Даниловском, Рыбинском, Брейтовском, Тутаевском, Пошехонском и Ростовском.



– Фактически новая система расширяет горизонты возможностей как для родителей, так и для образовательных организаций, – отметила первый заместитель директора департамента Ярославской области Светлана Астафьева. – По сути, это закрепление обязательств государства по оплате того образования, которое выбрал ребенок, потому что сертификат – это возможность оплатить бюджетными средствами посещение кружков, секций и детских центров, причем не только государственных, но и частных.



Организации дополнительного образования независимо от форм собственности получают равный доступ к бюджетному финансированию, а дети за бюджетный счет могут выбирать лучшие программы, соответствующие их запросам и интересам. Кроме того, повышается конкуренция, а значит, и качество предоставляемых образовательных услуг – организации начинают ориентироваться на реальные потребности детей.



Апробацией новой модели финансирования занимается региональный модельный центр дополнительного образования детей Ярославской области. Сейчас ведется работа по наполнению информационного ресурса, где будут размещены максимально полные сведения о кружках, секциях и организациях, а также данные об образовательных программах. Уже в сентябре с помощью портала-навигатора можно будет подать электронную заявку на сертификат.



Модернизация региональной системы дополнительного образования проходит в рамках реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей». Планируется, что к концу 2018 года все ребята, занимающиеся в детских объединениях, из 10 пилотных муниципальных образований будут включены в систему персонифицированного финансирования дополнительного образования. К 2021 году эта система начнет работать во всей стране.