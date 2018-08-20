​В Ярославской области перед началом нового учебного года организованы традиционные школьные базары и ярмарки выходного дня.



Как сообщили в департаменте агропромышленного комплекса и потребительского рынка, в региональном центре основными площадками являются крупные торгово-развлекательные центры, территории рынков на улицах Депутатской, Угличской и проспекте Дзержинского. До середины сентября жители и гости города смогут приобрести здесь по выгодным ценам школьную одежду и спортивную форму ярославских, московских и ивановских производителей, канцелярские товары, учебную литературу.



Школьные ярмарки, где продается все необходимое для учащихся, также организованы в Рыбинске, Тутаеве, Ростове, Данилове, населенных пунктах Гаврилов-Ямского, Ярославского и Любимского районов.



Полный список адресов – на сайте департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка: http://www.yarregion.ru/depts/dapk/tmpPages/news.aspx?newsID=1474.