​12 работ из Ярославской области стали победителями регионального этапа всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический сувенир» Северо-Кавказского, Южного, Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Церемония награждения лауреатов прошла в Москве в конгрессно-выставочном центре «Сокольники».



– Отрадно, что наши ярославские сувениры вошли в число сильнейших предложений на рынке. Это важная часть туриндустрии, оживляющая и продлевающая впечатления от территории. Поздравляем всех победителей и желаем удачи на всероссийском этапе! – отметила директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова.



Всего на конкурс было заявлено 712 туристических сувениров из 32 регионов страны. В финале регионального этапа было представлено 258 сувениров от 132 авторов и компаний из 27 областей, в том числе 29 произведений – из Ярославской.



В результате ярославцы стали победителями в шести номинациях. Лидер по числу наград – этнокультурный комплекс «Деревня Тыгыдым».



Всероссийский финал конкурса состоится в октябре.



Победители



Номинация «Этнографический сувенир»



1-е место – поташное мыло на козьем молоке, «Деревня Тыгыдым».



1-е место – серьги «Царевна», автор Светлана Шарова.



Номинация «Сувенир города»



3-е место – магнитные закладки «Достопримечательности Ярославля», автор Людмила Красникова.



Номинация «Гастрономический сувенир (еда)»



1-е место – тыгыдымская черная соль, «Деревня Тыгыдым».



Номинация «Сувенир события»



1-е место – подарочный набор «Макарыч» (кружка и набор открыток), ООО «Яррегионавиа» (авиационно-технический комплекс «Левцово»).



2-е место – коллекция брошек и значков «Раз, два... Кабачок!», автор Светлана Шарова.



2-е место – брелок «Овечка», автор Евгения Соловьева, народный самодеятельный коллектив «Свое ремесло».



3-е место – браслет «Семейные узы», автор Людмила Красникова.



Номинация «Сувенир музея»



1-е место – «Сказки деревни Тыгыдым», авторы Олеся Дегтярева, Мария Майстрова.



1-е место – платок «Ростовский кремль», ГМЗ «Ростовский кремль».



2-е место – тарелочки «Боже, дай счастья!», «Деревня Тыгыдым».



Номинация «Сувенир-игрушка»



1-е место – тыгыдымские кони, «Деревня Тыгыдым».



Фото со страниц победителей в социальной сети facebook.com.