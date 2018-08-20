​12 работ из Ярославской области стали победителями регионального этапа всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический сувенир» Северо-Кавказского, Южного, Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Церемония награждения лауреатов прошла в Москве в конгрессно-выставочном центре «Сокольники».

– Отрадно, что наши ярославские сувениры вошли в число сильнейших предложений на рынке. Это важная часть туриндустрии, оживляющая и продлевающая впечатления от территории. Поздравляем всех победителей и желаем удачи на всероссийском этапе! – отметила директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова.

Всего на конкурс было заявлено 712 туристических сувениров из 32 регионов страны. В финале регионального этапа было представлено 258 сувениров от 132 авторов и компаний из 27 областей, в том числе 29 произведений – из Ярославской.

В результате ярославцы стали победителями в шести номинациях. Лидер по числу наград – этнокультурный комплекс «Деревня Тыгыдым».

Всероссийский финал конкурса состоится в октябре.

Победители

Номинация «Этнографический сувенир»

1-е место – поташное мыло на козьем молоке, «Деревня Тыгыдым».

1-е место – серьги «Царевна», автор Светлана Шарова.

Номинация «Сувенир города»

3-е место – магнитные закладки «Достопримечательности Ярославля», автор Людмила Красникова.

Номинация «Гастрономический сувенир (еда)»

1-е место – тыгыдымская черная соль, «Деревня Тыгыдым».

Номинация «Сувенир события»

1-е место – подарочный набор «Макарыч» (кружка и набор открыток), ООО «Яррегионавиа» (авиационно-технический комплекс «Левцово»).

2-е место – коллекция брошек и значков «Раз, два... Кабачок!», автор Светлана Шарова.

2-е место – брелок «Овечка», автор Евгения Соловьева, народный самодеятельный коллектив «Свое ремесло».

3-е место – браслет «Семейные узы», автор Людмила Красникова.

Номинация «Сувенир музея»

1-е место – «Сказки деревни Тыгыдым», авторы Олеся Дегтярева, Мария Майстрова.

1-е место – платок «Ростовский кремль», ГМЗ «Ростовский кремль».

2-е место – тарелочки «Боже, дай счастья!», «Деревня Тыгыдым».

Номинация «Сувенир-игрушка»

1-е место – тыгыдымские кони, «Деревня Тыгыдым».

Фото со страниц победителей в социальной сети facebook.com.

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