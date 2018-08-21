​Губернатор Дмитрий Миронов посетил экспозиционные стенды предприятий Ярославской области на международном военно-техническом форуме «Армия-2018». Мероприятие открылось сегодня на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот», расположенного в городе Кубинка Московской области.



Глава региона осмотрел презентационные площадки судостроительного завода «Вымпел», «Верфи братьев Нобель», Рыбинской верфи, входящие в состав стенда АО «Концерн «Калашников». Рыбинский «Вымпел» привез на форум макеты ряда судов: ракетного катера проекта «Молния», катера специального назначения «Грачонок», скоростного патрульного катера «Мангуст», морского пассажирского судна на подводных крыльях «Комета 120М», а также малого рыболовного рефрижераторного траулера проекта МРТР-30.



На стенде Ярославского судостроительного завода были представлены макеты кораблей военного и гражданского назначения, в том числе специальной техники для нужд ФСБ и водолазного судна.



«Русская механика» демонстрирует на форуме мотовездеходы РМ 500-2 6х4 с набором спасательного оборудования и РМ 800, снегоходы «Патруль 551» и «Вектор 551i». Ростовский оптико-механический завод – полную номенклатуру производимой продукции, от танковых прицелов, оптики для бронетранспортеров до тепловизоров. Завод «Агат» привез макеты авиационных поршневых двигателей «Агат-Б» и «Агат-Д», а также макеты агрегатов для авиационных двигателей.



В мероприятиях форума в качестве гостей также принимают участие представители других производителей региона: «ОДК-Сатурн», «Автодизеля», КБ «Луч», Рыбинского завода приборостроения, Тутаевского моторного завода, Ярославского радиозавода, НПК «ЯрЛИ».



Всего в выставочной части будет задействовано более 1200 предприятий и организаций. Ожидается, что они продемонстрируют около 26 тысяч экспонатов на площади свыше 150 тысяч квадратных метров.