|Ярославский педагогический колледж стал победителем конкурса Минобрнауки на предоставление средств в рамках государственной программы «Развитие образования». Федеральная субсидия размером более 14 миллионов рублей выделена на обновление и модернизацию материально-технической базы профессиональной образовательной организации.
Еще один грант от Минобрнауки – два миллиона рублей – получил ярославский центр профориентации и психологической поддержки «Ресурс» на реализацию проекта «Школа профессий будущего». Его цель – формирование базовых компетенций будущего, осуществление современной навигации по актуальным и перспективным технологиям, сферам деятельности, профессиям и создание собственного проекта в одной из перспективных областей развития.
Школа профессий предусматривает объединение усилий общего, профессионального образования и бизнеса. В этом году акцент будет сделан на химии и нефтехимии, туризме, жилищно-коммунальном хозяйстве. Данные сферы обозначены в качестве точек роста региона в утвержденной губернатором Дмитрием Мироновым стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года.
Работа будет проводиться как очно, так и в дистанционном (телекоммуникационном) режиме. Планируется создание сайта «Школа профессий будущего» и комплекта современных информационно-методических материалов.
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