​В Рыбинске в рамках формирования концепции новой экологической политики региона прошло выездное заседание рабочей группы по направлению «Вода». Ее члены посетили областное госпредприятие «Северный водоканал», которое обеспечивает качественной питьевой водой более 200 тысяч горожан и жителей поселков Рыбинского района.



Сегодня на Волге находятся водозаборы Ярославля, Тутаева, Рыбинска, Мышкина, Углича. Сохранение бассейна реки и предотвращение ее загрязнения – важные задачи, поставленные как на региональном, так и на федеральном уровне.



– Необходимо продолжать мероприятия, предусмотренные программой «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области» и приоритетным проектом «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги на территории Ярославской области», – подчеркнула модератор группы, начальник отдела развития и управления особо охраняемыми природными территориями департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Елена Перминова. – Обеспечение населения и экономики региона питьевой водой нормативного качества и в необходимом количестве – в списке ключевых аспектов будущей концепции.



Руководитель межрегионального управления Росприроднадзора по Ярославской и Костромской областям Владимир Шалаев внес новое предложение: провести инвентаризацию всех выпусков сточных вод в водные объекты Волжского бассейна в регионе. Мониторинг ситуации в Рыбинском и Угличском водохранилищах, в Волге и ее притоках первого порядка позволит получить полные данные о состоянии воды, определить комплекс мер для улучшения ее качества и в дальнейшем контролировать происходящие изменения.



– Политика региона в этом направлении должна быть созвучна с работой других областей. Конечная цель – чистая вода во всей Волге, – сказала эксперт, председатель экологической общественной организации «Зеленая ветвь» Лидия Байкова.



Члены рабочей группы также отметили, что улучшение ситуации невозможно без модернизации очистных сооружений и ликвидации объектов накопленного экологического вреда. Требуется поэтапная реконструкция водных коммуникаций с немедленной заменой на первом этапе сетей, достигших максимального износа.



Особое внимание эксперты уделили состоянию ливневой канализации. Так, в Ярославле, например, почти полностью отсутствует организованный сток поверхностных вод с 30 – 40 процентов площади города. В столице региона нет целостной системы закрытой ливневой сети, что не только ухудшает состояние дорог, вызывает подтопление подвалов и инженерных сетей, но и влечет за собой загрязнение чистых водоносных горизонтов. Было решено проработать меры по исправлению ситуации.



Кроме того, на заседании эксперты выступили за продолжение работы по определению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов и информирование населения, предприятий и организаций об особом режиме использования таких зон.



Справка



Формирование новой экологической политики в регионе идет по инициативе губернатора Дмитрия Миронова. В числе основных направлений работы также «Лес», «Воздух», «Обращение с отходами» и «Просвещение».