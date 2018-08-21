​Более 15 лет часы на звоннице Спасо-Преображенского монастыря показывают одно и то же время: 24 минуты седьмого. В ноябре они будут показывать точное время: Ярославский музей-заповедник получил финансовую возможность на заключение контракта по воссозданию механизма часов. Работы будут выполнять специалисты из Подмосковья.



Ремонт часового механизма музейной звонницы включен в комплекс мероприятий по благоустройству Ярославля в зоне ЮНЕСКО.



– В прошлом году в историческом центре города уже проделана огромная работа, – сказала директор департамента культуры Марина Васильева. – Ремонты проведены на объектах культурного наследия и федерального, и регионального значения. Это Митрополичьи палаты, Ильинско-Тихоновская церковь, склады Крохоняткиных. Другие ключевые объекты: церковь Ильи Пророка, Кирилло-Афанасиевский и Спасо-Преображенский монастыри, Губернаторский дом – здание Ярославского художественного музея, дом Сорокиной. И это далеко не все. Важно, что и в этом году работы продолжились, и в перечень запланированных мероприятий включено возрождение старинных ярославских курантов на звоннице Спасо-Преображенского монастыря.



Кроме воссоздания механизма часов на музейной звоннице также в этом году предстоит выполнить ряд работ на церкви Ильи Пророка. Планируется завершить первый этап научных исследований, сформировать и реализовать новый проект освещения храма, восстановить позолоту крестов. Кроме того, будут выполнены работы по сохранению объекта культурного наследия «Мост-виадук через Медведицкий овраг», завершены реставрация фасада церкви Спаса Нерукотворного и установка освещения Кирилло-Афанасиевского монастыря. Полностью в настоящее время отремонтирована кровля церкви Ярославских Чудотворцев, а также благоустроен сквер у памятного знака – часовни Казанской Богоматери.



Напомним, в прошлом году в рамках соглашения между правительствами Москвы и Ярославской области, подписанного мэром Сергеем Собяниным и губернатором Дмитрием Мироновым, из столицы в наш регион был направлен межбюджетный трансферт в размере 600 миллионов рублей. На 547 миллионов из этих средств произведено 125 видов работ на 55 объектах. В перечень вошли культовые сооружения, жилые и административные здания, парки и скверы, улицы, бульвары, знаковые фрагменты городской среды. Остаток средств – 53 миллиона, образовавшийся в результате проведенных конкурсов, по итогам которых была получена экономия, – распределен на продолжение работ в зоне ЮНЕСКО в этом году, в том числе на музейных объектах.