​21 августа вопросы деятельности независимых наблюдателей на выборах в Ярославскую областную Думу 9 сентября рассмотрели на совместном заседании рабочей группы по мониторингу избирательного процесса, созданной при региональной Общественной палате, и совета Общественной палаты. В селекторном совещании приняли участие представители региональной и территориальных избирательных комиссий, районных администраций, муниципальных общественных палат.



– Мониторинговые группы в рамках соглашения Общественной палаты области с Ярославским облизбиркомом на выборах 9 сентября будут созданы во всех районах, – сообщил председатель Общественной палаты Ярославской области Сергей Березкин. – Уже через неделю окончательно будут сформированы списки, и уверен, что мы сработаем также же эффективно, как и в предыдущие кампании. Общественные наблюдатели смогут присутствовать на избирательных участках с 8 утра и до 8 вечера. О возникновении каких-либо сложных ситуаций независимые активисты будут сообщать в областную избирательную комиссию или по телефону горячей линии Общественной палаты.



Повысить доверие к избирательной кампании и оперативно реагировать на возможные нарушения в ходе голосования позволит и система видеонаблюдения, которая охватит 346 избирательных участков. Всего будет открыто 826 пунктов голосования и еще 26 временных.



О желании проголосовать по месту нахождения сообщили уже более 1200 ярославцев. Большинство подали заявления через портал госуслуг.



– Сегодня в регионе продолжается активная агитационная кампания. Кандидаты участвуют в дебатах, встречаются с избирателями, – сообщил секретарь областной избирательной комиссии Сергей Фефилин. – На следующей неделе запланированы получение бюллетеней в типографии и их передача в ТИКи.