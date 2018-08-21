​На Геопортале Ярославской области создан интерактивный слой, отображающий объекты, в отношении которых департамент строительства региона выдал разрешения на строительство или реконструкцию.



– Теперь любое заинтересованное лицо может в открытом доступе увидеть эту информацию, – пояснил первый заместитель директора департамента строительства Виктор Жучков. – По каждому объекту на карте содержится следующая информация: наименование, назначение, вид строительства, номер разрешения на строительство, срок завершения, кадастровый номер земельного участка.



Воспользоваться интерактивными сведениями и ознакомиться со строящимися объектами можно в любое время. Для этого достаточно зайти на Геопортал Ярославской области (http://gis76.ru/) и выбрать раздел «Градостроительство». Также здесь есть интерактивный слой, отображающий объекты, в отношении которых разрешения на строительство или реконструкцию выданы органами местного самоуправления. Для ознакомления с ним достаточно выбрать раздел «Пространственные сведения».



Справка



В целях повышения качества и доступности государственных услуг, снижения издержек бизнеса на преодоление административных барьеров, увеличения количества оказанных услуг в электронной форме, а также выработки единой политики в сфере градостроительной деятельности с начала года часть полномочий в сфере выдачи разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию передана на областной уровень и осуществляется департаментом строительства Ярославской области.