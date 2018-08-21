​До конца августа в «Зеленый квартал» Ярославля начнет заезжать рейсовый автобус. Остановочный комплекс уже обустроен, заасфальтирован въезд в микрорайон.



Работы проведены по поручению губернатора Дмитрия Миронова, к которому обратились обманутые дольщики.



– Здесь четыре проблемных дома. Благодаря вмешательству Правительства области весной работы на этих объектах были возобновлены, и уже в ближайшее время люди получат ключи от долгожданных квартир, – рассказал директор департамента строительства Ярославской области Виктор Неженец. – В решении проблемы обманутых дольщиков мы стараемся применять комплексный подход. В данном случае в связи с необходимостью организации транспортной доступности по поручению главы региона, а также при содействии муниципальных властей был заасфальтирован въезд в микрорайон, и до конца августа здесь начнет ходить автобус.



Возведение домов в «Зеленом квартале» началось еще в 2014 году, а в 2016-м жители должны были въехать в новые квартиры. Однако работы встали, компания-застройщик была признана банкротом, в отношении ее руководителя возбуждено уголовное дело. Объекты включили в число проблемных в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.



Благодаря активной работе по решению проблем обманутых дольщиков Правительства области и лично губернатора Дмитрия Миронова в 2017 году введено в эксплуатацию 16 проблемных жилых домов. Полностью решен вопрос в Тутаевском муниципальном районе.



Сейчас завершаются работы на строении 12 по улице Нефтяников в поселке Кузнечиха Ярославского района, в доме на улице Новоселковской, в ЖК «Радужный». На все эти объекты вышли инвесторы, привлеченные региональными властями. В 2018 году уже введен в эксплуатацию многоквартирный дом в Заволжском районе Ярославля, а всего к сдаче до конца декабря запланировано 14 проблемных объектов. Квартиры смогут получить порядка 900 обманутых дольщиков.