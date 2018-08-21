​Завтра, 22 августа, Ярославль вместе со всей страной отметит День Государственного флага Российской Федерации.



С 12 до 16 часов в сквере за Волковским театром для жителей и гостей города будет проходить интерактивная программа, подготовленная ГАУ «Центр патриотического воспитания».



Все желающие смогут поучаствовать в создании адресной открытки к Дню флага и памятного деревянного значка. Также пришедшим будет предложено попробовать свои силы в турнире по шахматам и шашкам и сразиться в настольный теннис и бадминтон. Кроме того, будет создано общее панно с журавлями.



Праздничные мероприятия пройдут в этот день во всех районах Ярославля: на площадках у домов культуры, в парках и скверах, в библиотеках. Большой концерт «И в сердце Русь поет» будет организован в Юбилейном парке. На Волжской набережной муниципальный духовой оркестр выступит с программой «Россия в сердце моем!».