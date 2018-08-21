​21 августа Православная церковь празднует явление Толгской иконы Божией Матери. Свято-Введенский Толгский монастырь, построенный на месте этого явления, отмечает 704 года со дня своего основания. Этот живописный уголок на берегу Волги – одна из важнейших культурных и духовных сокровищниц не только Ярославской земли, но и всей России.



Сегодня исполнилось 15 лет, как Толгская икона Божией Матери вернулась в обитель. Торжественное богослужение в монастыре совершил митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон.



От лица губернатора Ярославской области, Правительства региона настоятельницу монастыря игуменью Варвару с праздником поздравил заместитель председателя Правительства Валерий Холодов. Он пожелал ей крепкого здоровья и душевных сил, дальнейшего развития и процветания обители.



Крестным ходом гости монастыря прошли по уникальной кедровой роще, саженцы для которой подарил монастырю в свое время царь Иоанн Грозный. Именно здесь в 1314 году ярославский епископ Прохор увидел икону Пречистой Девы с младенцем.