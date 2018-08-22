​22 августа на расширенном заседании Правительства региона заместитель полномочного представителя Президента РФ в Центральном федеральном округе Николай Овсиенко представил нового главного федерального инспектора по Ярославской области аппарата полномочного представителя Президента страны в ЦФО. Им стал Алексей Володичев.



– Алексей Володичев – коренной ярославец. Он окончил ЯГПУ имени Ушинского, академию ФСБ России, имеет госнаграды, трудился в системе Федеральной службы безопасности. Также он был на Северном Кавказе в самые сложные периоды, в горячих точках, – сказал Николай Овсиенко. – Хочу отметить, что это проверенный и надежный сотрудник. И у нас с губернатором Дмитрием Мироновым не было разногласий по поводу его назначения. Очень рассчитываем, что ему будут оказаны необходимое содействие и помощь.



Дмитрий Миронов отметил, что большинство участников заседания хорошо знакомы с Алексеем Володичевым, и выразил уверенность в том, что дальнейшая совместная работа будет эффективной и плодотворной.



Алексей Володичев подчеркнул, что назначение на должность главного федерального инспектора по Ярославской области для него большая ответственность.



– Я приложу все силы для того, чтобы оправдать оказанное мне высокое доверие, – сказал Алексей Володичев. – Впереди много работы. Уверен, в рамках тесного взаимодействия с Правительством региона, с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, областной Думой мы сможем решить те задачи, которые поставил перед нами Президент России, и добиться положительных результатов по всем направлениям, важным для жителей Ярославской земли.



Справка



Алексей Вячеславович Володичев родился 24 октября 1967 года. Образование высшее, окончил Ярославский ордена Трудового Красного Знамени государственный педагогический институт им. К.Д. Ушинского, Академию ФСБ Российской Федерации. Ветеран военной службы. Награжден государственными и ведомственными наградами. В 1985 – 1987 годах проходил срочную службу в Советской Армии. В 1994 – 2012 годах служил на руководящих должностях в органах ФСБ России. С 2012 года до настоящего времени был федеральным инспектором по Ярославской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе.