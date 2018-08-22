|22 августа в Правительстве Ярославской области прошло совещание по внедрению электронной ветеринарной сертификации, на котором обсуждались вопросы оформления сопроводительных документов.
Участие в работе приняли представители органов исполнительной власти, Россельхознадзора. Свои вопросы им смогли задать представители более чем 20 сельскохозяйственных предприятий.
– В сегодняшних условиях очень важно, чтобы ветеринарные информационные системы прослеживали всю продукцию от поля до прилавка, – отметил директор департамента ветеринарии Ярославской области Александр Чавгун. – Внедрение электронной ветеринарной сертификации позволяет также отследить фальсифицированную продукцию и снизить себестоимость товаров.
Система электронной ветеринарной сертификации начала действовать с 2015 года, и Ярославский регион стал лидером по ее внедрению.
Ветеринарные сопроводительные документы являются залогом безопасности продукции. Они идентифицируют подконтрольный товар и несут информацию о его территориальном и видовом происхождении, ветеринарно-санитарном состоянии и эпизоотическом благополучии территории его происхождения.
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вчера, 15:00
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