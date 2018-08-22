​22 августа в Ярославской области проходят праздничные мероприятия, акции, концерты, посвященные Дню Государственного флага России.



– Свободную, единую, независимую и сильную Россию невозможно представить без ее символов, одним из которых является государственный флаг, – отметил директор регионального департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Сергей Панчишный. – Флаг России – это непременный атрибут самых важных событий: международных встреч и переговоров, государственных праздников, крупнейших спортивных соревнований. Успехи каждого из нас составляют богатство нашей страны, а самые яркие достижения обязательно отмечаются поднятием государственного флага. Пусть чувство гордости за нашу страну живет в каждом из нас, и этот день станет еще одним достойным поводом для того, чтобы ощутить свою причастность к истории и сегодняшнему дню России, открыто продемонстрировать любовь к своей стране.



В Ярославле в этот день основной площадкой празднования стал сквер за Волковским театром, где для жителей и гостей города Центр патриотического воспитания организовал интерактивную программу. Работала фотозона, детей и подростков приглашали принять участие в тематической викторине и квест-игре «Триколор» с вопросами об истории главного государственного символа России. Кроме того, все желающие могли сделать своими руками праздничную открытку, которая по почте будет доставлена адресатам.



– Я с удовольствием сегодня посетил это мероприятие, нарисовал открытку с российским флагом, – рассказал хоккеист Илья Горохов. – Всегда душой и сердцем болею за Россию, и мне очень приятно, что День флага мы празднуем в нашей стране официально. А самое главное, что, когда мы, российские спортсмены, выигрываем соревнования, каждый гражданин страны испытывает гордость за наши победы, за наш флаг, за величие России. И молодежь подхватывает эстафету и добивается высоких результатов во славу Родины.



Интерактивные игровые программы сегодня также проходят во всех городских парках областного центра и на площадках у домов культуры. В библиотеках состоялись уроки патриотизма, социальные акции, выставки, посвященные государственным символам России. Концерты были организованы в Юбилейном парке, на Волжской набережной, у дома культуры «Энергетик».