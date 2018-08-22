​22 августа, в День российского флага, в акватории рек Волги и Которосли в районе Стрелки открылся XI Всероссийский чемпионат по водно-моторным соревнованиям среди команд Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России. Для участия в состязаниях в наш город приехали спортсмены из Москвы, Ульяновска, Ивановской, Астраханской, Амурской, Новгородской и Курганской областей, Бурятии и Дагестана.



– Сегодня в древнем Ярославле собрались лучшие команды страны, – сказал заместитель министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Павел Барышев. – Уверен, нас ждет увлекательное зрелище. Желаю всем достойных выступлений!



Соревнования проводятся при поддержке Правительства Ярославской области. Почетным гостем официальной церемонии открытия стал заместитель губернатора Андрей Шабалин.



– Уверен, это будут честные состязания, – сказал он. – И независимо от того, кто победит, выиграют все. Ведь опыт, который вы приобретете здесь, в дальнейшем будет использован на благо людей, оказавшихся в сложных ситуациях и нуждающихся в помощи настоящих профессионалов.



Торжественную часть мероприятия открыла историческая постановка в исполнении участников Ярославского театра каскадеров. Также творческие номера представили танцевальные коллективы города. Затем в акватории реки Волги состоялось водное шоу. Зрители увидели парад парусных яхт, выступления спортсменов на флайбордах и гидроскутерах.



Соревнования пройдут в несколько этапов и продлятся до 24 августа. В программе – кольцевая 5-километровая гонка на моторных лодках, скоростное маневрирование, командная эстафета.



Во время чемпионата также будут организованы различные конкурсы, викторины и акции.