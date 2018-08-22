​В Ярославле будет построен второй в регионе детский технопарк «Кванториум». Его первую очередь сдадут уже в следующем году. Об этом 22 августа на заседании Правительства области сообщил губернатор Дмитрий Миронов.



– Ярославская промышленность активно переходит в цифровое пространство, предприятиям нужны грамотные, умеющие самостоятельно мыслить специалисты, – сказал Дмитрий Миронов. – Решению этой задачи должно способствовать и создание в регионе детских технопарков. Год назад мы открыли первый «Кванториум» в Рыбинске. Сегодня хочу вас проинформировать, что на днях достигнута договоренность со Сбербанком о финансовой поддержке создания «Кванториума» в Ярославле. Первый транш – 50 миллионов рублей – уже поступил в регион.



Федеральная сеть детских технопарков создается в стране по инициативе Президента России Владимира Путина. В первом в Ярославской области «Кванториуме» более 800 детей осваивают программы дополнительного образования по пяти направлениям: авиационные технологии, энергетика, робототехника, IT-технологии и нанотехнологии.



Промышленные предприятия региона уже оценили потенциал технопарка. В частности, подписано соглашение о сотрудничестве между «Кванториумом» и ПАО «ОДК-Сатурн», во взаимодействии с которым созданы кейсовые предложения для развития изобретательской деятельности детей.



Воспитанники технопарка принимают участие во всероссийских мероприятиях технической и естественно-научной направленности и достойно представляют Ярославский регион на различных конкурсах. Например, в феврале они завоевали победу на X всероссийском робототехническом фестивале «Робофест», в апреле – 2-е место во Всероссийском конкурсе по лего-конструированию, три третьих места в межрегиональных квантоэкогонках.



Успехи рыбинских воспитанников «Кванториума» и внедрение в регионе современных программ обучения положительно оценил заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в ЦФО Николай Овсиенко, который принял участие в заседании Правительства Ярославской области.