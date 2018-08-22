|В Ярославле будет построен второй в регионе детский технопарк «Кванториум». Его первую очередь сдадут уже в следующем году. Об этом 22 августа на заседании Правительства области сообщил губернатор Дмитрий Миронов.
– Ярославская промышленность активно переходит в цифровое пространство, предприятиям нужны грамотные, умеющие самостоятельно мыслить специалисты, – сказал Дмитрий Миронов. – Решению этой задачи должно способствовать и создание в регионе детских технопарков. Год назад мы открыли первый «Кванториум» в Рыбинске. Сегодня хочу вас проинформировать, что на днях достигнута договоренность со Сбербанком о финансовой поддержке создания «Кванториума» в Ярославле. Первый транш – 50 миллионов рублей – уже поступил в регион.
Федеральная сеть детских технопарков создается в стране по инициативе Президента России Владимира Путина. В первом в Ярославской области «Кванториуме» более 800 детей осваивают программы дополнительного образования по пяти направлениям: авиационные технологии, энергетика, робототехника, IT-технологии и нанотехнологии.
Промышленные предприятия региона уже оценили потенциал технопарка. В частности, подписано соглашение о сотрудничестве между «Кванториумом» и ПАО «ОДК-Сатурн», во взаимодействии с которым созданы кейсовые предложения для развития изобретательской деятельности детей.
Воспитанники технопарка принимают участие во всероссийских мероприятиях технической и естественно-научной направленности и достойно представляют Ярославский регион на различных конкурсах. Например, в феврале они завоевали победу на X всероссийском робототехническом фестивале «Робофест», в апреле – 2-е место во Всероссийском конкурсе по лего-конструированию, три третьих места в межрегиональных квантоэкогонках.
Успехи рыбинских воспитанников «Кванториума» и внедрение в регионе современных программ обучения положительно оценил заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в ЦФО Николай Овсиенко, который принял участие в заседании Правительства Ярославской области.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
вчера, 17:00
20 просмотров
2018.08.22 Строительство нового детского сада в Данилове будет завершено в срок2018.08.22 Работы по капитальному ремонту фасадов в этом году ведутся на 25 объектах 2018.08.22 Более 160 молодых педагогов пополнят ряды коллективов школ в новом учебном году2018.08.22 Дмитрий Миронов: «Мы выступим с предложением дать одной из крымских «Комет» название «Рыбинск»2018.08.22 Дмитрий Миронов: «Мы выступим с предложением дать одной из крымских «Комет»название «Рыбинск»