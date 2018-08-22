​22 августа на расширенном заседании Правительства региона обсудили итоги рабочего визита в Республику Крым и Севастополь делегации Ярославской области. В нее входили представители органов исполнительной власти, крупнейших предприятий и вузов региона.



– Визит был очень плодотворным, – отметил губернатор Дмитрий Миронов, возглавлявший делегацию. – Мы провели результативные встречи с руководством Крыма и Севастополя, подписали важные документы, обсудили конкретные вопросы взаимодействия с представителями органов власти и бизнес-сообществом.



Глава региона напомнил, что начало активному сотрудничеству Ярославской области с Республикой Крым было положено год назад. Работа, проведенная за прошедшее время, позволила добиться серьезного прогресса по целому ряду направлений, в том числе в энергетике, судостроении, сельском хозяйстве. Осуществлены поставки ярославского оборудования на полуостров.



В этом году основной целью стало расширение торгово-экономического партнерства регионов. Для этого был проведен ряд встреч на высшем уровне, максимально презентован промышленный, научный и образовательный потенциал региона.



На официальных встречах делегации региона с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым и губернатором города Севастополя Дмитрием Овсянниковым стороны обсудили реализацию проектов в сфере преодоления энергодефицита и повышения энергетической безопасности полуострова. Также были подняты вопросы увеличения ярославских поставок дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники, продукции судостроения, лакокрасочных и строительных материалов, энергетического машиностроения, медицинского оборудования и пищевой отрасли.



В соглашениях, которые были подписаны между регионами, закреплены общие намерения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурной сфере в ближайшие два года.



– Безусловно, мы ставим конкретные цели. Яркое тому подтверждение – подписанное между «Компанией Дизель» и Феодосийским судомеханическим заводом соглашение о локализации сервисного ярославского производителя на базе крымского предприятия, – сказала директор департамента инвестиций и промышленности Галина Пенягина.



Отмечено, что важным направлением совместной работы является сотрудничество вузов Ярославской области с Крымским федеральным университетом, Севастопольским государственным университетом, международным детским центром «Артек».



Кроме того, в рамках визита достигнуты договоренности о проведении обучения группы офтальмологов республики рефракционной лазерной хирургии на базе клиники лазерной микрохирургии глаза Александра Тихова. Эти знания крымские медики смогут применить на практике: уникальная ярославская лазерная система «Олимп-2000/213» будет предоставлена для апробации и использования в экспериментальном режиме в четырех крымских клиниках.



Важный акцент в рамках рабочего визита сделан на развитии уже существующих проектов сотрудничества. Один из наиболее успешных и ярких – выпуск скоростного судна на подводных крыльях «Комета 120М». Оно изготавливается на заводе «Вымпел» и используется для организации пассажирских рейсов по маршруту Ялта – Севастополь.



Дмитрий Миронов поблагодарил рыбинских судостроителей за активную позицию по поставкам «Кометы» в Крым, которую они высказали на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным в апреле прошлого года. Инициатива получила поддержку главы государства.



– В 2019 году планируем спустить на воду еще два таких судна, – отметил Дмитрий Миронов. – Мы намерены выступить с предложением дать одному из них название города, где оно было изготовлено, – «Рыбинск».