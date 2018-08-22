​В новом учебном году получать знания в Ярославской области будут более 130 тысяч школьников, почти 15 тысяч из которых – первоклассники, и свыше 25 тысяч студентов учреждений профессионального образования.



– До 1 сентября осталось всего десять дней, и сейчас главный вопрос – готовность образовательных организаций региона к учебному году, – подчеркнул губернатор Дмитрий Миронов.



Как сообщила директор департамента образования Ирина Лобода, на эти цели из бюджета было выделено около 700 миллионов рублей.



– Все 937 государственных и муниципальных учреждений сферы образования готовы к работе, оснащены автоматическими системами пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах, – отметила она. – Продолжается установка систем видеонаблюдения.



Начало нового учебного года будет ознаменовано приходом в учебные заведения 163 молодых педагогов и вводом новых объектов. Это пристройка к школе №43 в Ярославле и детский сад на 220 мест в Угличе. До конца декабря планируется завершить строительство детского сада на 240 мест в Данилове.



В рамках проекта инициативного бюджетирования «Решаем вместе!» более 140 миллионов рублей направлено на проведение ремонтных работ в дошкольных и общеобразовательных организациях. Кроме того, к концу года будет приведено в порядок 36 спортивных залов, на эти цели предусмотрено более 62 миллионов рублей, из которых 46 миллионов – федеральные средства.



Ирина Лобода добавила, что с 1 сентября более половины профессиональных образовательных организаций региона будут осуществлять подготовку кадров по новым государственным образовательным стандартам по профессиям и специальностям, включенным Министерством образования и науки в список 50 наиболее востребованных на рынке труда.



– Среди новых направлений – усиление работы по ранней профориентации и открытие профильных классов инженерной направленности, – отметила она. – С 1 сентября в лицее №86 Ярославля начнет работу инженерный класс, созданный при поддержке компании «Славнефть-ЯНОС». В детском технопарке «Кванториум-76» открывается «Data-квантум» – новое направление обучения в области геоинформатики. Инновационным направлением является дополнительное образование в сфере искусственного интеллекта по программе «Нейротехнологии в системах управления», рассчитанной на школьников 9 – 11-х классов.



Также будут продолжены формирование сети опорных школьных информационно-библиотечных центров, работа по внедрению в учебный процесс информационно-образовательного портала «Российская электронная школа». Это позволит в том числе организовать с использованием дистанционных технологий обучение детей, не посещающих занятия по разным причинам. До конца 2018 года запланирована реализация двух региональных проектов: «Школьный спорт» и «Школа открытий».