|Продолжается капитальный ремонт фасада пятиэтажного кирпичного дома №37 по улице Пирогова в Ярославле, жители которого давно жаловались на сквозняки и сырость в квартирах. Для решения этой проблемы на внешних стенах закрепляют пенополистирольные блоки и огнеупорной утеплитель, поверх которого будут нанесены штукатурка и краска.
После завершения работ в здании станет комфортней, кроме того, будет решена еще одна задача – по снижению теплопотерь и повышению энергоэффективности объекта.
– Работы начались в июле, – рассказал заместитель директора подрядной организации Александр Клишин. – На данный момент выполнено чуть меньше половины предусмотренного контрактом объема. Также в этом доме будут заменены окна в подъездах.
Работы производятся с соблюдением технологий и в соответствии с графиком. По контракту они должны быть завершены к 15 октября.
Инженеры регионального фонда осуществляют строительный контроль в еженедельном режиме.
– В 2018 году работы по капитальному ремонту фасадов производятся на 25 объектах Ярославской области, – рассказал исполняющий обязанности директора регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Дмитрий Жевраков. – В соответствии с графиками выполнения работ большинство из них должно быть сдано в октябре.
Всего в регионе в рамках реализации краткосрочного плана капремонта многоквартирных домов выполняются работы на 245 объектах. За минувшую неделю подрядчики приступили к работам еще на тридцати.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
вчера, 17:45
19 просмотров
2018.08.22 Строительство нового детского сада в Данилове будет завершено в срок2018.08.22 Более 160 молодых педагогов пополнят ряды коллективов школ в новом учебном году2018.08.22 Дмитрий Миронов: «Мы выступим с предложением дать одной из крымских «Комет» название «Рыбинск»2018.08.22 Дмитрий Миронов: «Мы выступим с предложением дать одной из крымских «Комет»название «Рыбинск»2018.08.22 Дмитрий Миронов: «Первая очередь ярославского «Кванториума» будет сдана уже в следующем году»