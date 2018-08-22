​Продолжается капитальный ремонт фасада пятиэтажного кирпичного дома №37 по улице Пирогова в Ярославле, жители которого давно жаловались на сквозняки и сырость в квартирах. Для решения этой проблемы на внешних стенах закрепляют пенополистирольные блоки и огнеупорной утеплитель, поверх которого будут нанесены штукатурка и краска.



После завершения работ в здании станет комфортней, кроме того, будет решена еще одна задача – по снижению теплопотерь и повышению энергоэффективности объекта.



– Работы начались в июле, – рассказал заместитель директора подрядной организации Александр Клишин. – На данный момент выполнено чуть меньше половины предусмотренного контрактом объема. Также в этом доме будут заменены окна в подъездах.



Работы производятся с соблюдением технологий и в соответствии с графиком. По контракту они должны быть завершены к 15 октября.



Инженеры регионального фонда осуществляют строительный контроль в еженедельном режиме.



– В 2018 году работы по капитальному ремонту фасадов производятся на 25 объектах Ярославской области, – рассказал исполняющий обязанности директора регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Дмитрий Жевраков. – В соответствии с графиками выполнения работ большинство из них должно быть сдано в октябре.



Всего в регионе в рамках реализации краткосрочного плана капремонта многоквартирных домов выполняются работы на 245 объектах. За минувшую неделю подрядчики приступили к работам еще на тридцати.