|Новый детский сад на 240 мест в Данилове достроят уже к концу сентября. Об этом сегодня сообщил директор департамента строительства Виктор Неженец в ходе рабочего совещания.
Строительство началось еще в 2014 году, однако в 2016 году контракт с подрядчиком был расторгнут в одностороннем порядке.
Вопрос важности завершения объекта подняла одна из жительниц города на встрече главы региона с даниловской общественностью. И уже в октябре 2017 года после заключения государственного контракта на долгострой зашла новая подрядная организация.
– Ярославская область принимает активное участие в реализации мероприятий по повышению доступности дошкольного образования. Мы регулярно выезжаем с проверками на все социально значимые объекты, для нас важно держать на контроле ситуацию по строительству объектов и не допускать срыв сроков реализации мероприятий, – сообщил Виктор Неженец. – В данном случае, подрядчик идет в рамках сроков контракта, думаю, все завершим в срок.
В настоящее время на объекте завершаются строительно-монтажные работы, ведутся отделочные работы, работы по благоустройству территории. Срок выполнения работ в соответствии с условиями контракта – конец сентября этого года.
В здании предусмотрено 12 групповых ячеек с предельной наполняемостью 20 детей, два зала для физкультурных и музыкальных занятий. Групповые и спальные помещения будут оборудованы мебелью с учетом роста детей.
Как отмечают в районной администрации, ввод в эксплуатацию детского сада позволит значительно сократить нехватку мест в дошкольных учреждениях Данилова.
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вчера, 18:30
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