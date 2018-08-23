​В Ярославле проходят памятные мероприятия, посвященные 75-й годовщине победы советских войск в Курской битве.



23 августа губернатор Дмитрий Миронов вместе с членами Правительства области, участниками Великой Отечественной войны, ветеранами боевых действий, представителями общественных организаций возложили венки и цветы к памятнику-монументу «Вечный огонь». Собравшиеся почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания.



Затем перед монументом прошла рота почетного караула Ярославского территориального гарнизона, а также представители детско-юношеского патриотического движения «Юнармия».



Памятные мероприятия 23 августа, в День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве, который является Днем воинской славы России, организованы во всех муниципальных районах и городских округах региона.



Справка



Курская битва, также известная как битва на Курской дуге, длилась с 5 июля по 23 августа 1943 года. По своим масштабам, задействованным силам и средствам, напряженности, результатам и военно-политическим последствиям она является одним из ключевых сражений Второй мировой и Великой Отечественной войны.



Победа в Курской битве стала переломной для хода войны – стратегическая инициатива окончательно перешла на сторону Красной армии, которая продолжила освобождать страну от немецких захватчиков и после этого сражения проводила в основном наступательные операции.



Битва за Курск была крупнейшей танковой битвой в истории, в ней участвовало около двух миллионов человек, шесть тысяч танков, четыре тысячи самолетов.