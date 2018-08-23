​В центрах «Мои Документы» кроме государственных и муниципальных можно получить дополнительные услуги, среди которых – составление договоров купли-продажи, дарения, выездное обслуживание на дому, ксерокопирование, сканирование документов и другие.



– Основная задача МФЦ – реализация принципа одного окна, когда гражданин освобождается от необходимости получать справки в других госучреждениях, ходить по инстанциям или платить деньги посредникам, – подчеркнула заместитель председателя Правительства Ярославской области Екатерина Троицкая. – Требуется только подать заявление и получить результат в установленный срок, а всю остальную работу, в том числе межведомственное согласование, должны проводить сотрудники многофункциональных центров. С апреля текущего года в МФЦ можно подать единое заявление на несколько услуг. Перечень дополнительных услуг будет пополняться в зависимости от запросов жителей области.



Дополнительные услуги по составлению проекта договора купли-продажи, дарения можно получить во всех филиалах МФЦ Ярославля, а также в рыбинском, тутаевском, угличском и переславском филиалах. Кроме проектов договоров можно заказать проект соглашения о разделе (объединении) земельного участка.



– Пришли в МФЦ узнать, какие документы нужны для регистрации сделки, оказалось, тут можно договор сделать за разумные деньги, – поделилась Александра Кучкина. – И потом, МФЦ – государственная структура, думаю, должно быть все в порядке.



В филиалах многофункционального центра также можно размещать рекламу – на информационных телеэкранах, на специальных стойках.



Все дополнительные услуги предоставляются на платной основе. Более подробную информацию можно получить на сайте МФЦ в разделе «Услуги» – «Платные услуги».



Справка



В этом году региональному МФЦ исполняется пять лет. Первый филиал, в Ярославле, на проспекте Ленина, 14а, открылся в сентябре 2013 года. В нем было 18 окон обслуживания заявителей, в которых предоставлялось 23 услуги.



В настоящее время в области функционируют 21 филиал и 19 территориально обособленных структурных подразделений МФЦ. Центры «Мои Документы» есть в каждом муниципальном районе и городском округе. Всего создано 268 единых окон обслуживания. В сети предоставляют более 350 государственных, муниципальных и иных услуг.



Позвонив в региональный центр телефонного обслуживания по телефону (4852) 49-09-09 или по бесплатному номеру 8-800-100-76-09, можно проконсультироваться по вопросам получения государственных и муниципальных услуг, а также записаться на прием в любой филиал МФЦ на удобное время.