​23 августа, в день 75-летия победы советских войск в Курской битве, в Правительстве области прошло торжественное мероприятие, посвященное этой дате. Были приглашены участники Великой Отечественной войны, ветераны Вооруженных сил, представители общественных объединений и органов власти.



Собравшихся приветствовал губернатор Дмитрий Миронов.



– В составе войск Центрального и Воронежского фронтов в сражении принимали участие тысячи ярославцев, – сказал Дмитрий Миронов. – Ярославская область обеспечивала Красную армию оружием и боеприпасами, авиационными двигателями и артиллерийскими тягачами, горючим и шинами, обмундированием, медикаментами и продовольствием. И сегодня особые слова благодарности я обращаю к участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, детям войны. Спасибо вам за ваш подвиг. Ваша жизнь навечно останется в истории нашей страны и всего мира как яркий образец героизма, самопожертвования и патриотизма.



Одним из гостей мероприятия стал председатель региональной организации Российского союза ветеранов Александр Каменецкий. Глава региона вручил ему знак «Почетный гражданин Ярославской области» и высоко оценил информационно-просветительскую работу, которую ведут среди молодежи члены объединения.



Александр Каменецкий поблагодарил губернатора за награду.



– Многие наши земляки участвовали в том великом сражении под Курском, но сегодня, к сожалению, в живых остался только 21 ярославец, свидетель и участник битвы, – отметил Александр Каменецкий. – Некоторые из них сегодня здесь, в этом зале, и спасибо им за то, что нашли силы и возможность прийти сюда. Победа в сражении определила исход всей войны. Мы должны помнить об этом и передавать свои знания подрастающему поколению. Патриотическое воспитание молодежи – наша святая обязанность и одна из задач ветеранских объединений.



С поздравительными словами к собравшимся в зале обратились также митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон и председатель Общественной палаты Ярославской области Сергей Березкин.



Участникам мероприятия был показан специально подготовленный к этому дню фильм «Огненная дуга». В картине собраны редкие кадры военной хроники, интервью с ярославскими ветеранами – участниками Курской битвы.



Жители региона смогут увидеть фильм на телеканале «Первый Ярославский» вечером, в 18.00.