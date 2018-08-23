​В муниципальных районах, ставших в прошлом году лидерами «Рейтинга-76», продолжаются работы на средства губернаторских грантов. Большинство победителей направили эти деньги на ремонт общеобразовательных школ и детских учреждений.



– На средства губернаторских грантов в школах, детских садах, домах культуры восстанавливают отопление и пожарную сигнализацию, приводят в порядок помещения и прилегающую к зданиям территорию. Также в районах строятся спортивные центры, облагораживаются площадки рядом с учреждениями культурного наследия, – рассказала заместитель председателя Правительства Ярославской области Екатерина Троицкая. – «Рейтинг-76» – это прежде всего реальные действия органов местного самоуправления по улучшению ситуации в муниципальном образовании.



В Угличском районе, получившем за первое место в рейтинге грант в размере 20 миллионов рублей, к началу учебного года сделают ремонт в художественной и четырех общеобразовательных школах.



В Мышкинском МР устанавливают автоматическую систему пожарной сигнализации в средней общеобразовательной школе районного центра, закупают оборудование для спортзала Рождественской школы, оснащают системой пожарной сигнализации ДЮСШ.



Работы завершаются в шести общеобразовательных школах Тутаевского района. В частности, идет ремонт системы отопления в подвале здания средней школы №6, монтаж узла учета тепловой энергии лицея №1, установка пожарной сигнализации в Никольской общеобразовательной школе и в Павловской имени А.К. Васильева.



Также продолжаются обновление входной группы корпуса 2 детского сада №23 «Ромашка», устройство кровли в детских садах «Малыш» и «Ленинец», замена двери эвакуационного выхода в «Полянке», ремонт крыльца в начальной школе – детском саду №16 «Солнышко».



Самое большое количество общеобразовательных школ охвачено ремонтными работами в Большесельском районе – семь. В Большесельской школе реконструируют пожарную сигнализацию, в Вареговской меняют линолеум в рекреации, в Дуниловской – внутреннюю систему отопления. В Высоковской делают наружное освещение, в Благовещенской – приводят в порядок крышу.



Кроме того, здесь организованы ремонт системы пожарной сигнализации в Новосельском детском саду и ремонт группы в большесельской «Березке».



Справка



По поручению главы региона Дмитрия Миронова для стимулирования деятельности органов местного самоуправления и определения приоритетов социально-экономического развития территорий была разработана система «Рейтинг-76».



Сформирован перечень показателей оценки, определены методики расчета эффективности работы руководителей городских округов и муниципальных районов. На основе этих данных принимается решение о поощрении территорий, достигших наилучших показателей по направлениям социально-экономического развития. Общая сумма губернаторских грантов, распределенных по итогам прошлого года, составляла 50 миллионов рублей.