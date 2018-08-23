​С 23 по 29 августа на территории спортивного центра «Ветрено» в Брейтовском районе пройдет спортивно-туристический сбор – фестиваль «Люди ветра». Мероприятие соберет людей, предпочитающих активный отдых.



В программе – тренировки и соревнования по различным видам спорта, в том числе серфу, сапу, кайту, заплывы на байдарках и катамаранах. На берегу состоятся соревнования по волейболу, мини-футболу, единоборствам, бадминтону, пейнтболу, настольному теннису и стрельбе из лука. Все желающие смогут также принять участие в одновременной игре в шахматы и запуске воздушных змеев.



Ежедневно на площадке «Ветрено» будут проходить лектории, в рамках которых состоится обсуждение спортивных, историко-культурных и экологических проектов Ярославской области в сфере туризма.



Основным днем фестиваля станет 25 августа. На Флотской Аллее Героев Ярославской области торжественно поднимут флаги, пройдут показательные выступления спортсменов, мастер-классы по отдельным видам спорта.



– Появление таких фестивалей в самых отдаленных уголках Ярославии подтверждает позитивные изменения, происходящие на туристическом рынке области, – отметила директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – Фестиваль «Люди ветра» имеет все шансы стать успешным, ярким и запоминающимся событием в линейке мероприятий, вызывающих интерес у гостей региона и местных жителей.