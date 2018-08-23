Активные представители гражданского общества, некоммерческих организаций Ярославской области сегодня стали участниками обучающего семинара «Социальный проект: от идеи до президентского гранта».



Мероприятие для соискателей грантовой поддержки на реализацию социальных проектов сегодня провели представители Фонда президентских грантов. Советник генерального директора фонда Владимир Татаринов подробно рассказал о подготовке документов, правильной формулировке цели и задач, составлении грамотного календарного плана мероприятий и планировании бюджета. В ходе встречи на примере конкретных заявок проработаны вопросы, которые вызывают большинство нареканий у экспертов.



В настоящее время фонд принимает заявки на второй в этом году конкурс, в ходе которого будет распределено более 4 миллиардов рублей. От участников ждут интересных и качественно оформленных предложений.



– За три года от некоммерческих организаций региона поступило около 160 заявок, из которых 47 признаны победителями. Общая сумма грантовой поддержки составила около 65 миллионов рублей, – сообщил председатель Общественной палаты Ярославской области Сергей Березкин. – В регионе порядка двух тысяч НКО. Это организации совершенно разного профиля, связанные с патриотическим воспитанием, заботой о детях, многодетных семьях, защитой экологии и многим другим. Им есть что предложить обществу. А такие встречи позволят научить активистов грамотно оформлять интересные идеи, чтобы получить грант.



В рамках региональной программы «Государственная поддержка гражданских инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций на 2016 – 2020 годы» из областного бюджета ежегодно выделяется порядка 30 миллионов рублей на реализацию проектов.



В ходе обучающего семинара представителей НКО также научили правильно оформлять документацию грантовой отчетности.



Справка



Фонд президентских грантов является единым оператором грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества с 3 апреля 2017 года.