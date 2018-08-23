​На Рыбинском водохранилище у села Глебово прошла акция «За чистый берег», организованная региональным департаментом охраны окружающей среды. Вместе с экологами на уборку территории вышли более 150 сотрудников администрации Рыбинского района, регионального управления Росприроднадзора, рыбоохраны и члены отрядов «Эколята» и «Экодесант».



– Сегодня на первый план важнейших задач в рамках формирования новой экологической политики в регионе выходит экологическое воспитание и образование населения, – отметил директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков. – Без участия граждан можно навести порядок на конкретной территории, но завтра на том же месте мусор появится вновь. Участие в акции «За чистый берег» позволяет людям всех возрастов понять, насколько важно защищать природные ресурсы, повышать культуру обращения с отходами.



Сбор мусора и его складирование проходили с использованием раздельного принципа в специально установленные контейнеры. За несколько часов участники акции очистили берег и мелководье от 4 кубометров отходов, из которых половина пойдет на вторичную переработку.



– Волонтеры с энтузиазмом боролись с мусором на берегу, понимая, что это вклад не только в обеспечение чистоты прибрежной зоны, но и забота об обитателях водохранилища, а также о чистоте воды, необходимой для здоровья жителей региона, – сказал участник отряда «Экодесант» Степан Паутов.



Дмитрий Пеньков добавил, что включение в процесс добровольцев дало возможность увеличить масштабы акции «За чистый берег». Уже приведено в порядок более 45 километров площадей, собрано свыше 60 кубометров мусора, 20 из которых подлежат вторичной переработке.