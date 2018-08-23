|1 сентября в Угличе сделает остановку теплоход, на котором путешествуют писатели – участники межрегионального открытого фестиваля фантастики «Поехали!». Они познакомятся с историей города, посетят Музей гидроэнергетики и встретятся с читателями и журналистами в ресторане «Русская усадьба». Начало – в 18.30.
В числе пассажиров судна – писатель, сценарист Сергей Лукьяненко, писатель, редактор фантастической рубрики газеты «Совершенно секретно» Антон Первушин, популяризатор темы космонавтики Олег Дивов, а также литературные критики и любители фантастического жанра из многих городов России.
Маршрут теплохода начинается и завершается в Москве. Также предусмотрена остановка в Калязине.
Основная цель путешествия – создание условий для общения и конструктивного диалога писателей, издателей, производителей кино- и телепродукции, критиков и читателей, поддержание интереса к отечественной и мировой литературе и науке.
В программе фестиваля фантастики – проведение семинаров для начинающих авторов, творческие встречи с почетными гостями, концертная программа и поэтический слэм.
Справка
Межрегиональный открытый фестиваль фантастики «Поехали!» впервые прошел в 2011 году в Калуге в год 50-летия первого полета человека в космос. В работе приняли участие известные писатели-фантасты Владимир Васильев, Александр Зорич, Александр Громов, Антон Первушин и другие. Инициатор мероприятия – некоммерческая организация «Союз деятелей фантастической литературы и кино».
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