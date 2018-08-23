​Региональные учреждения дополнительного образования детей готовятся принять воспитанников.



– В новом учебном году у ребят появятся новые возможности, – отметила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. – В рамках реализации федерального проекта «Доступное дополнительное образование» создаются и внедряются новые эффективные программы: краткосрочные, разноуровневые, предпрофессиональные, модульные, дистанционные.



Так, в Ярославском центре детско-юношеского технического творчества школьников 11 – 17 лет начнут обучать конструированию и пилотированию беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, воспитанники центра продолжат изучение новых технологий искусственного интеллекта. Инновационным для объединения станет новый образовательный блок «Нейротехнологии в системах управления», рассчитанный на старшеклассников.



В Тутаевском районе школьникам предлагают участвовать в проекте «Моя малая родина»: подготовиться к экспедициям по родному краю на занятиях и через дистанционные сервисы, провести историческое или краеведческое исследование.



Новая программа «Повар» за 12 часов познакомит желающих с тайнами кулинарии: значением и расчетом пищевой ценности продуктов, технологией приготовления простых блюд, новыми тенденциями бизнеса в сфере общепита. Эту программу создали специально для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, – бывших правонарушителей, оставшихся без родителей, из малообеспеченных семей.



Педагоги Любимского центра дополнительного образования разработали модульную программу «Время первых» по четырем темам: «Игры разума», «Лайфхак», «Человеческое в человеке», «Азбука здоровья». Цель – помочь ребятам выяснить свои способности в разных направлениях, получить навыки социального поведения в типичных и нестандартных ситуациях на примере знаменитых земляков и кумиров разных эпох.



В Гаврилов-Ямском дворце детского творчества решили предложить новую программу «Блендер» в дистанционной форме на основе возможностей редактора «Blender 3D» для создания трехмерной компьютерной графики.



Рыбинский центр детского и юношеского туризма и экскурсий имени Е.П. Балагурова приглашает подростков в школу выживания. Пройдя туристическую и физическую подготовку, они смогут определять степень экстремальности ситуации, сооружать временные укрытия, преодолевать различные типы препятствий, оказывать первую помощь пострадавшим.



В Ростовском районе в школе творческого развития «Семицветик» ждут детей с ограниченными возможностями здоровья. Специальные методики обучения направлены на адаптацию таких ребят через игру, музыку, движения, изобразительную деятельность и декоративно-прикладное творчество.



В пошехонском центре «Эдельвейс» будут готовить желающих к выбору профессии на основе умений в области живописи, графики и композиции по программе «Вдохновение». Она ориентирована на школьников 14 – 17 лет.



Всего в регионе работают 76 организаций дополнительного образования детей.