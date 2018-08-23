​Завершился ремонт автомобильной дороги Ярославль – Тутаев – совхоз «Ярославка» в Ярославском муниципальном районе. Работы проводились в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».



Износ покрытия и основания объекта составлял порядка 100 процентов, сейчас он приведен в нормативное состояние. Подрядная организация провела комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик. Применялась технология, которая позволяет усилить существующее дорожное покрытие методом холодной регенерации – ресайклинга.



Первый проход ресайклера осуществлялся без внесения добавок, второй проход – с добавлением цемента и битумной эмульсии. Подобный метод более быстрый, дешевый и экологичный, чем традиционный.



Помимо этого, выполнено устройство асфальтобетонного покрытия, обочины укреплены отфрезерованным материалом, отремонтированы водопропускные трубы. Для безопасного передвижения участников дорожного движения нанесена горизонтальная разметка термопластиком с добавлением стеклошариков, установлены новые знаки и сигнальные столбики.



– Сегодня мы сдаем третью дорогу Ярославской агломерации за пределами областного центра, отремонтированную в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», – рассказал директор департамента дорожного хозяйства региона Евгений Моисеев. – В ближайшие дни будет готов и четвертый объект – участок дороги Ярославль – Углич.



В процессе ремонта специалисты областной дорожной службы контролировали соответствие выполняемых работ требованиям проектной документации и технических регламентов.



– На объектах приоритетного федерального проекта постоянный мониторинг качества ведется также федеральным куратором – ФКУ «Упрдор «Холмогоры», – отметил первый заместитель ГКУ «Ярдорслужба» Александр Межиевский. – Ранее подобное в регионе не практиковалось, только последние два года на дорогах Ярославской агломерации можно увидеть специалистов федеральной лаборатории, которые также берут пробы для проверки. Такой многоступенчатый механизм контроля – одна из главных новых особенностей в подходе к ремонту.



Протяженность дороги Ярославль – Тутаев – совхоз «Ярославка» составляет 2,438 километра.



Гарантия на все объекты приоритетного федерального проекта – 4 года.