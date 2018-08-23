|Завершился ремонт автомобильной дороги Ярославль – Тутаев – совхоз «Ярославка» в Ярославском муниципальном районе. Работы проводились в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».
Износ покрытия и основания объекта составлял порядка 100 процентов, сейчас он приведен в нормативное состояние. Подрядная организация провела комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик. Применялась технология, которая позволяет усилить существующее дорожное покрытие методом холодной регенерации – ресайклинга.
Первый проход ресайклера осуществлялся без внесения добавок, второй проход – с добавлением цемента и битумной эмульсии. Подобный метод более быстрый, дешевый и экологичный, чем традиционный.
Помимо этого, выполнено устройство асфальтобетонного покрытия, обочины укреплены отфрезерованным материалом, отремонтированы водопропускные трубы. Для безопасного передвижения участников дорожного движения нанесена горизонтальная разметка термопластиком с добавлением стеклошариков, установлены новые знаки и сигнальные столбики.
– Сегодня мы сдаем третью дорогу Ярославской агломерации за пределами областного центра, отремонтированную в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», – рассказал директор департамента дорожного хозяйства региона Евгений Моисеев. – В ближайшие дни будет готов и четвертый объект – участок дороги Ярославль – Углич.
В процессе ремонта специалисты областной дорожной службы контролировали соответствие выполняемых работ требованиям проектной документации и технических регламентов.
– На объектах приоритетного федерального проекта постоянный мониторинг качества ведется также федеральным куратором – ФКУ «Упрдор «Холмогоры», – отметил первый заместитель ГКУ «Ярдорслужба» Александр Межиевский. – Ранее подобное в регионе не практиковалось, только последние два года на дорогах Ярославской агломерации можно увидеть специалистов федеральной лаборатории, которые также берут пробы для проверки. Такой многоступенчатый механизм контроля – одна из главных новых особенностей в подходе к ремонту.
Протяженность дороги Ярославль – Тутаев – совхоз «Ярославка» составляет 2,438 километра.
Гарантия на все объекты приоритетного федерального проекта – 4 года.
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