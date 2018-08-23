​Завершается реализация проекта по строительству газораспределительных сетей в деревне Залужье Судоверфского сельского поселения Рыбинского района. Работы ведутся в рамках региональной программы «Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ярославской области» на 2017 – 2021 годы.



В ближайшее время жителям этого небольшого населенного пункта станет доступен комфорт, который приносит с собой голубое топливо. Возможность подключения к газопроводу получат 19 домовладений. Сметная стоимость работ по газификации Залужья составляет 3,15 миллиона рублей, в том числе 2,8 миллиона – средства областного бюджета.



– По состоянию на 20 августа работы в этой деревне выполнены на 90 процентов: проложены газовые сети, установлено газораспределительное оборудование, частично выполнено благоустройство территории, – сообщил заместитель директора департамента – председатель комитета энергетики департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области Алексей Метельков.



Строительство ведется в соответствии с графиком. Контроль за подрядчиком – ЗАО «Сафоновский промкомбинат» – осуществляют государственный строительный надзор и газораспределительная организация ОАО «Рыбинскгазсервис».



– Подрядчику осталось завершить благоустройство территории и выполнить пусконаладочные работы. Все планируется завершить 1 октября, – отметил Алексей Метельков.



Планируется, что в 2019 году в Судоверфском сельском поселении Рыбинского района в рамках региональной программы газификации будет реализован еще один проект – строительство газопровода в деревне Новый Поселок. Это позволит обеспечить голубым топливом 19 домовладений. Стоимость работ – 2,8 миллиона рублей, из них 2,4 миллиона будет выделено из областного бюджета. Протяженность газопровода составит 2,4 километра.