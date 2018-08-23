​23 августа губернатор Дмитрий Миронов встретился с представителями совета чемпионов Федерации бокса России. В Правительство региона вместе с президентом ЯРОО «Федерация бокса Ярославской области» Дмитрием Шлапаком прибыли мастер спорта международного класса Ахмедхан Адилов, чемпион мира Юрий Арбачаков и олимпийский чемпион Рахим Чахкиев.



Дмитрий Миронов подчеркнул, что бокс в Ярославской области становится все более популярным: сегодня этим видом спорта занимаются более двух тысяч детей и взрослых. Юные боксеры посещают секции бесплатно.



Дмитрий Шлапак поблагодарил главу региона и Правительство области за развитие профильной спортивной инфраструктуры.



– Нынешним летом открылись три специализированных боксерских зала – в Рыбинске, Переславле и, что особенно ценно, в селе Туношна Ярославского района, – рассказал Дмитрий Миронов. – Это позволит увеличить число занимающихся, по примерным подсчетам, на 400 человек. Чтобы реализовать эти проекты, были привлечены внебюджетные средства. Мы благодарны Федерации бокса России и Федерации бокса на территории ЦФО за возможность развивать этот вид спорта у нас в регионе.



Заместитель председателя совета чемпионов Ахмедхан Адилов сообщил, что в 2019 году впервые со времен СССР в России пройдет чемпионат мира по боксу среди любителей. Он также отметил, что федерация уделяет большое внимание новым разработкам при подготовке спортсменов российской сборной.



– Федерация сегодня точечно помогает и регионам. Так, в вашу область было направлено 350 тысяч рублей на покупку инвентаря, в ближайшее время мы собираемся привлечь спонсоров к ярославским мероприятиям по боксу, – добавил он. – У вас создана достойная инфраструктура для бокса, и мы надеемся продолжать наше сотрудничество.



Региональной федерацией также организуются судейские и тренерские семинары. Активно развивается женский бокс: член сборной команды страны Александра Тихонова в этом году стала чемпионкой России, выиграла два крупных турнира российского уровня.



– Не сомневаюсь, что областная федерация бокса не собирается останавливаться на достигнутом. Мы готовы обсуждать ваши планы и совместно с Федерацией бокса России содействовать их реализации, исходя из наших бюджетных возможностей, – сказал Дмитрий Миронов.



Ежегодно Ярославская область становится площадкой для проведения чемпионатов и первенств, межрегиональных турниров. В 2016 и 2018 годах Ярославль стал местом проведения первенства ЦФО по боксу среди старших юношей и юниоров.



С 25 по 29 сентября в региональном центре во второй раз пройдет Всероссийский турнир по боксу на Кубок губернатора Ярославской области. В соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены России, победителям будет присвоено звание «Мастер спорта».