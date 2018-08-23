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Промежуточные итоги работы в рамках программы «Решаем вместе!», которую Правительство области реализует совместно с партией «Единая Россия», 23 августа обсудили на заседании межведомственной комиссии. Мероприятие провел губернатор Дмитрий Миронов.



Глава региона отметил, что в этом году запланировано благоустройство 450 объектов, на реализацию проектов выделено 680 миллионов рублей – на 30 миллионов больше, чем в 2017-м.



– Очень важно, чтобы все намеченное было сделано в полном объеме, с должным качеством и в срок, – сказал Дмитрий Миронов. – На данный момент необходимо сосредоточить все усилия на выполнении планов текущего года. И даже не года, а строительного сезона, который уже скоро закончится. Фактически остается не более двух месяцев. Поэтому я хочу напомнить руководителям муниципальных образований о личной ответственности за реализацию проекта. Нужно максимально задействовать общественность, которая будет вести контроль за качеством и сроками выполнения работ. Жители региона и мы заинтересованы в том, чтобы обновленные объекты служили долго.



По словам заместителя председателя Правительства региона – директора департамента финансов Ильи Баланина, в целом реализация проекта в этом году идет более динамичными темпами, чем в предыдущем. На данный момент завершено около 200 проектов. Самый высокий процент выполнения работ (80%) в Пошехонском районе. В отстающих – Угличский, Даниловский, Первомайский, Переславский районы и Переславль-Залесский, там пока нет ни одного завершенного объекта.



Первый заместитель главы администрации Переславля-Залесского Валерий Астраханцев пообещал, что все запланированные контракты будут заключены в недельный срок. Глава Угличского района Анатолий Курицин также заверил: до 1 сентября работы в пяти из шести дворов будут выполнены. Остальные объекты тоже будут завершены в срок, до октября.



Дмитрий Миронов подчеркнул: работать ускоренными темпами необходимо без снижения качества, и поручил главам районов взять реализацию программы «Решаем вместе!» под личный контроль, обеспечив выполнение всех мероприятий к 1 октября.



О взаимодействии с жителями по вопросам реализации программы «Решаем вместе!» рассказал руководитель проектного офиса Евгений Чуркин. Он отметил: в среднем в месяц к ним поступает порядка 180 обращений. Основная часть всех вопросов связана с качеством и сроками выполнения работ. Все заявки оперативно отрабатываются.



Также Евгений Чуркин сообщил, что осведомленность граждан о проекте и популярность его интернет-ресурса растут. В этом году сайт посетили около 200 тысяч человек.



​Напомним, программа «Решаем вместе!» направлена на выполнение поручения Президента России Владимира Путина по созданию комфортной среды в городах и сельской местности. В ее рамках благоустраиваются дворы, парки и скверы, идут ремонты социальных объектов, строятся спортплощадки.