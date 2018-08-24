​24 августа в Правительстве области прошла рабочая встреча губернатора Дмитрия Миронова и министра строительства и ЖКХ РФ Владимира Якушева, прибывшего в Ярославль с рабочим визитом.



– За прошедшие два года у нас многое сделано для развития сферы строительства и жилищно-коммунального хозяйства, – отметил Дмитрий Миронов. – Среди проблем, которые мы начали решать в первую очередь, – защита интересов обманутых дольщиков. В Правительстве области создана рабочая группа, а также проработан комплекс мер, благодаря которым в 2017 году в регионе введено 16 проблемных жилых домов, а ключи от квартир получили почти тысяча триста участников долевого строительства. Полностью решена проблема обманутых дольщиков в Тутаевском муниципальном районе. До конца текущего года планируем сдать еще 14 домов.



Владимир Якушев поблагодарил Дмитрия Миронова и Правительство области за эффективную работу в этом направлении.



– Ярославская область сегодня – один из лидеров в решении вопросов обманутых дольщиков, – сказал министр. – Усилиями регионального Правительства достроены десятки объектов, принят областной закон, позволяющий инвесторам приобретать землю для возведения таких домов без торгов. Сегодня планируется подписание еще одного соглашения с потенциальным инвестором, и это станет очередным шагом к решению вопроса. В числе задач органов исполнительной власти – помогать людям, столкнувшимся с проблемами при участии в долевом строительстве. Тем более, напомню, есть соответствующее распоряжение главы государства.



В ходе беседы стороны также обсудили развитие в регионе социальной инфраструктуры. Дмитрий Миронов сообщил, что в рамках реализации приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье» на территории Ярославля планируется строительство трех значимых объектов: детского сада, школы и детской поликлиники общей стоимостью 1 миллиард 300 миллионов рублей. Их ввод позволит значительно повысить доступность общеобразовательных учреждений, а также решить проблему медицинского обслуживания детей.



Учитывая особую социальную значимость данных проектов, губернатор попросил Владимира Якушева поддержать их при рассмотрении в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.



Также на встрече обсуждалось формирование национального проекта «Жилье и городская среда», предполагающего значительное увеличение объемов строительства.