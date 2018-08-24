​С 25 по 31 августа в Ярославской области пройдет более 80 мероприятий, посвященных Дню российского кино – он отмечается 27 августа.



В субботу города и районы присоединятся к всероссийской акции «Ночь кино», в рамках которой будут организованы показы фильмов – победителей народного онлайн-голосования. Это три киноленты: «Танки» Кима Дружинина, «Рубеж» Дмитрия Тюрина и «Последний богатырь» Дмитрия Дьяченко.



По традиции «Ночь кино» стартует во всех регионах страны в 20.00 по местному времени. Вход на все мероприятия свободный.



– Ярославская область принимает участие в акции третий раз, – сказала директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева. – В этом году у нас более 50 официальных площадок. Их количество по сравнению с 2016 годом увеличилось почти вдвое.



Акция охватит все муниципальные районы и городские округа региона. Самой масштабной площадкой «Ночи кино» станет ярославский Концертно-зрелищный центр, где зрителей ждет яркая праздничная программа: выступления детских аниматоров, интерактивная точка «Ретро-мастер-класс», концерт, открытие фотовыставки и творческая встреча с российскими артистами театра и кино. Все фильмы «Ночи кино» будут показаны в большом зале КЗЦ.



Также в рамках Дня российского кино Концертно-зрелищный центр проведет выездную акцию «Магия кино» в детских оздоровительных лагерях Ярославского и Гаврилов-Ямского районов, а также в домах престарелых и интернатах областного центра и Некрасовского района.



Полная программа мероприятий здесь: http://www.yarregion.ru/depts/dcul/tmpPages/oneevent.aspx?eventID=2018.