​Жители Ярославля Марина и Андрей Мареевы и их семеро детей стали победителями всероссийского конкурса «Семья года».



– Такие семьи, как у Мареевых, сегодня определяют будущее Ярославской области, потому что в них воспитывают истинных патриотов, талантливых, спортивных, умных детей, – сказал заместитель председателя Правительства региона Игорь Селезнев. – Своим примером и жизненным опытом такие родители доказывают: семья – это то, что цементирует общество, помогает преодолевать трудности.



Во всероссийском конкурсе «Семья года» приняли участие все субъекты Российской Федерации. Организаторами выступали Министерство труда и социальной защиты страны и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.



Было рассмотрено 329 представлений. Лучших выбирали в пяти номинациях: «Молодая семья», «Сельская семья», «Семья – хранитель традиций», «Золотая семья России» и «Многодетная семья». Всего определено 85 семей-победителей.



Церемония награждения состоится в конце ноября в Москве.



Семья Мареевых – победитель смотра-конкурса «Семья года», который проводился в 2018 году в рамках мероприятий областной целевой программы «Семья и дети Ярославии». Супруги состоят в браке 22 года. В 2014 году удостоены региональной награды – медали «За верность родительскому долгу».



В семье Мареевых семеро детей, один из которых – ребенок-инвалид. В настоящее время двое старших сыновей уже совершеннолетние, студенты, младшие – школьники, занимаются танцевальным спортом. Родители воспитывают детей в атмосфере любви, трудолюбия и взаимопонимания и уделяют много внимания их всестороннему развитию.



Семья получает все меры социальной поддержки, предусмотренные федеральным и региональным законодательством для многодетных семей.