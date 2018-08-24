​24 августа подписано соглашение между Правительством Ярославской области и группой компаний «Ташир» о реализации масштабного инвестиционного проекта на общую сумму 305 миллионов рублей.



На церемонии присутствовали министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев, губернатор Дмитрий Миронов, председатель Правительства региона Дмитрий Степаненко, представители группы компаний «Ташир».



Документом предусмотрено строительство многоквартирных домов высотой от 9 до 18 этажей. Для этого будет выделен участок в Ярославле на Которосльной набережной. Инвестор получит его в аренду на 10 лет без проведения торгов.



Кроме этого, согласно достигнутым договоренностям «Ташир» передаст обманутым дольщикам, пострадавшим от других застройщиков, 117 квартир общей площадью 7625 квадратных метров из собственного жилого фонда в Ярославле на улице Чернопрудной.



– Правительство Ярославской области в течение двух последних лет вплотную занимается системным разрешением проблем обманутых дольщиков, и у нас уже накоплен определенный положительный опыт, – сказал Дмитрий Миронов. – Благодаря принятым мерам нам удалось значительно продвинуться в этом направлении и привлечь к решению вопроса крупных инвесторов. Свидетельство того – сегодняшнее подписание соглашения между Правительством области и группой компаний «Ташир», которая уже готова передать пострадавшим участникам долевого строительства 117 квартир.



Как отметил вице-президент группы компаний «Ташир» Симон Овеян, подписанное инвестиционное соглашение позволит не только развивать экономику региона, но и решать актуальные социальные вопросы, касающиеся конкретных жителей Ярославской области.



– Уже в скором времени более сотни семей смогут въехать в свои квартиры, – подчеркнул он. – Это стало результатом нашего тесного сотрудничества с Правительством региона и лично губернатором Дмитрием Мироновым.