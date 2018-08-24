|24 августа после получения сигнала от жителей о факте загрязнения нефтепродуктами территории в районе улицы Гагарина, в южном промузле Ярославля, областным департаментом охраны окружающей среды оперативно проведена выездная проверка.
На место были приглашены сотрудники регионального управления Росприроднадзора, природоохранной прокуратуры, эксперты, занимающиеся формированием концепции новой экологической политики.
– Территория осмотрена с использованием квадрокоптера. По предварительным оценкам, общая площадь загрязнения составляет более 4 тысяч квадратных метров. На данный момент работа по оценке ситуации продолжается, – рассказал председатель комитета государственного экологического надзора департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Владимир Сафонов. – Для установления состава вещества и степени загрязнения почвы сотрудники Росприроднадзора взяли пробы грунта. Установлением виновников происшествия, а также объема нанесенного ущерба занимаемся совместно с природоохранной прокуратурой.
Результаты анализа проб станут известны в течение двух недель.
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