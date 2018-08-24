​Дольщики четырех проблемных домов «Зеленого квартала» Ярославля готовятся отметить новоселье. 24 августа с ними встретились министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев и губернатор Дмитрий Миронов, которые побывали на территории жилого комплекса.



– К сожалению, тема обманутых дольщиков сегодня очень актуальна. Она носит острый характер в 69 субъектах нашей страны, – констатировал Владимир Якушев. – Несмотря на то, что в Ярославской области проблема не решена на 100 процентов, у меня нет сомнений: теми темпами, которыми двигаются власти региона в стремлении закрыть вопрос, они скоро смогут это сделать. Рад, что в Правительстве области слышат людей и всеми силами стремятся помочь им.



Дмитрий Миронов отметил, что защита прав обманутых дольщиков – приоритет в работе органов исполнительной власти.



– Два года назад ситуация с обманутыми дольщиками стояла очень остро. Мы взяли проблему с долгостроями под жесткий контроль, – рассказал Дмитрий Миронов. – К работе подключены правоохранительные органы, выстроено взаимодействие с активами дольщиков. На уровне области действует специальная группа, в которую входят представители исполнительной власти, депутатского корпуса, общественности и самих дольщиков. В итоге по каждому проблемному дому составлен график с отслеживанием сроков соблюдения работ.



Дмитрий Миронов добавил, что Правительство области подходит к проблеме комплексно. Так, по просьбе жителей «Зеленого квартала» был решен вопрос строительства подъезда к жилому комплексу и внутриквартальных дорог. Кроме того, с сегодняшнего дня открывается автобусный маршрут от территории микрорайона до въезда в город.



В 2013 – 2014 годах в жилом комплексе введено в эксплуатацию 12 домов. Строительство еще четырех должно было завершиться в начале 2016 года, но ООО «Руф Стайл Констракшен» выполнить обязательства перед дольщиками не смогло.



Ситуация изменилась к лучшему после вмешательства Правительства области, которое нашло компании для доведения объектов до готовности. Ими стали ООО «Северный поток» и ООО «Капстрой». В достроенных в августе четырех домах 126 квартир, 64 договора участия в долевом строительстве.



Компенсация затрат новым застройщикам осуществлялась в рамках регионального закона «Об отдельных вопросах поддержки граждан, чьи денежные средства привлечены для долевого строительства многоквартирных домов на территории Ярославской области и чьи права нарушены». Документ предусматривает предоставление инвесторам, завершающим строительство проблемных жилых домов, земельных участков в аренду для строительства жилья без проведения торгов.



На данный момент в квартале не закончено строительство 4 жилых домов.



Справка



Благодаря активной работе по решению проблем обманутых дольщиков Правительства области и лично губернатора Дмитрия Миронова в 2017 году в регионе введено в эксплуатацию 16 проблемных жилых домов. Полностью решен вопрос в Тутаевском муниципальном районе.



Сейчас завершаются работы на строении 12 по улице Нефтяников в поселке Кузнечиха Ярославского района, в доме на улице Новоселковской, в ЖК «Радужный». На все эти объекты вышли инвесторы, привлеченные региональными властями. В 2018 году уже введен в эксплуатацию многоквартирный дом в Заволжском районе Ярославля, а всего к сдаче до конца декабря запланировано 14 проблемных объектов. Квартиры смогут получить порядка 900 обманутых дольщиков.