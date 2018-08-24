​Перспективы развития строительной отрасли в Ярославской области рассмотрены в ходе рабочего совещания, которое 24 августа провел в Правительстве региона министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев. Участие в работе приняли губернатор Дмитрий Миронов, председатель Правительства области Дмитрий Степаненко, представители органов исполнительной власти Владимирской, Вологодской, Ивановской, Костромской и Тверской областей, а также руководители компаний-застройщиков, кредитных организаций, участники долевого строительства.



– Правительство Ярославской области активно содействует строительству жилья экономкласса, имеющего наибольший спрос у граждан, – рассказал о региональном опыте Дмитрий Миронов. – У нас принята государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ярославской области», рассчитанная до 2020 года. Ввод в эксплуатацию такого жилья в 2017 году составил 95 процентов от общего объема.



Заместитель председателя Правительства Ярославской области Виталий Ткаченко отметил, что за прошедшие три года в регионе достигнут рекордный уровень жилищного строительства. Так, в прошлом году всего сдано 753 тысячи квадратных метров жилья, или 3330 зданий жилого назначения, план перевыполнен на 11 процентов.



– Ввод в эксплуатацию жилья эконом класса в 2017 году составил 721 тысячу квадратных метров, – доложил Виталий Ткаченко. – Рост объема построенного стандартного жилья по отношению к аналогичному периоду прошлого года – 21 процент. За 7 месяцев 2018 года на территории Ярославской области введено в эксплуатацию 364 тысячи квадратных метров стандартного жилья, это 2360 зданий, или 94 процента от общего объема строительства. Во втором квартале 2018 года наш регион занимает 7-е место в ЦФО по объему построенного жилья.



Вместе с тем, отмечается снижение стоимости жилья. Средняя цена одного квадратного метра по итогам второго квартала составляет 45,7 тысячи рублей, тогда как в 2013 году он стоил 54,3 тысячи рублей.



В целях повышения доступности жилья на территории региона большое внимание уделяется развитию ипотечного кредитования. Как сообщил Виталий Ткаченко, за первое полугодие финансовые учреждения Ярославской области выдали 5559 ипотечных кредитов на общую сумму около девяти миллиардов рублей. Две молодые семьи оформили льготную ипотеку под 6 процентов при помощи подведомственного областному департаменту строительства АО «АИЖК ЯО».



Отдельное внимание Правительство региона продолжает уделять развитию объектов социальной инфраструктуры. С привлечением средств федерального бюджета введена в эксплуатацию пристройка к школе №43 в Ярославле, завершено строительство здания детского сада на 220 мест в Угличе. До конца года планируется сдать детский сад на 240 мест в Данилове.