|Протокол департамента охраны объектов культурного наследия об административном правонарушении в отношении усадьбы Шапулиных-Сорокиных на улице Большой Октябрьской в Ярославле рассмотрен в суде. Принято решение о наложении на собственника штрафа в размере 100 тысяч рублей.
– Разобраны несущие конструкции здания, которое является выявленным объектом культурного наследия, – рассказал директор департамента охраны объектов культурного наследия Александр Филяев. – Выплата штрафа не отменяет обязанности собственника проводить работы по сохранению памятника. Кроме того, в ходе дополнительной проверки департаментом выявлены и другие нарушения на соседних флигелях и главном здании, которые собственник должен устранить согласно выставленным ему предписаниям.
В охранном обязательстве прописаны требования к сохранению объекта культурного наследия. Для проведения работ необходимы подготовка проектной документации и согласование ее в уставном порядке с последующим получением разрешения. В данном случае этого сделано не было.
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