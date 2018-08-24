​24 августа министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев провел в Правительстве Ярославской области рабочее совещание, участие в котором приняли губернатор Дмитрий Миронов, председатель Правительства региона Дмитрий Степаненко, представители органов исполнительной власти Владимирской, Вологодской, Ивановской, Костромской и Тверской областей, а также руководители компаний-застройщиков, кредитных организаций, участники долевого строительства.



Одной из ключевых тем обсуждения стала проблема обманутых дольщиков, особое значение решению которой придает Президент России Владимир Путин.



Глава Минстроя сообщил, что принятые недавно поправки в закон о долевом строительстве призваны искоренить проблему.



– Планируется сделать совершенно прозрачной систему привлечения денежных средств граждан в долевое строительство, – сказал Владимир Якушев. – В центр ставится банковская система. Желающие приобрести квартиры на этапе строительства будут вносить денежные средства на спецсчет в банке, так называемый счет эскроу, и застройщик не получает к нему доступа до того момента, пока не передаст квартиру покупателю.



Министр также подчеркнул, что важно в период реформирования не навредить отрасли, застройщики не должны потерять свой бизнес.



В ходе совещания Владимир Якушев отметил хорошие результаты Ярославской области по решению проблемы обманутых дольщиков.



– Правительство нашего региона в течение двух последних лет вплотную занимается этой проблемой, и у нас уже накоплен определенный положительный опыт, – сказал Дмитрий Миронов. – Благодаря принятым мерам удалось значительно продвинуться в этом направлении и привлечь крупных инвесторов к работе с обманутыми дольщиками. Свидетельством того стало и сегодняшнее подписание соглашения между Правительством области и группой компаний «Ташир», которая уже готова передать пострадавшим участникам долевого строительства 117 квартир.



С начала года в регионе введено в эксплуатацию пять долгостроев, улучшены жилищные условия 113 участников долевого строительства. Всего в 2018 году планируется ввести в эксплуатацию 14 проблемных жилых домов.



В прошлом году благодаря активной работе Правительства области в регионе введено в эксплуатацию 16 таких объектов, тогда как годом ранее всего два. Полностью снят вопрос в Тутаевском муниципальном районе.



В целях решения проблемы обманутых дольщиков принят региональный закон «Об отдельных вопросах поддержки граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов на территории Ярославской области и чьи права нарушены». Документ разработан по инициативе губернатора Дмитрия Миронова в качестве механизма поддержки, позволяющего защитить права людей, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.