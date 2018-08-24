​В рамках всероссийской акции «Ночь кино» в Культурно-просветительском центре имени В.В. Терешковой 25 августа пройдет цикл открытых для свободного посещения вечерних мероприятий «Звездный кинотеатр».



В экспозиционно-выставочном зале каждый час, начиная с 9 вечера и до половины первого ночи, будут проходить интерактивные экскурсии и программы – «История космонавтики» и «Космос на экране и в жизни». Также с 21 часа в медиакафе начнутся показы дипломных работ студентов ВГИКа, участвовавших в фестивале «Арт-кино – 2018», которые продлятся до часу ночи. Желающим заглянуть в интерактивный класс предложат фильмы-новинки из коллекции Русского музея и урок-викторину «Кино – важнейшее из искусств».



Ярославская область принимает участие в акции третий раз. В этом году официальными участниками всероссийской «Ночи кино», которая охватит все муниципальные районы и городские округа региона, стали 56 площадок.



Самой масштабной площадкой «Ночи кино» станет ярославский Концертно-зрелищный центр, где зрителей ждет яркая праздничная программа.



Полная программа мероприятий здесь: http://www.yarregion.ru/depts/dcul/tmpPages/oneevent.aspx?eventID=2018.