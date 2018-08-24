​Акционерное общество «Группа компаний ЕКС» сегодня приступило к снятию выравнивающего слоя асфальтобетона на двух пикетах длинной 60 и 65 метров на проспекте Авиаторов в Ярославле. Укладку выравнивающей смеси на данных участках рабочие произвели с технологическими нарушениями, что подтвердили анализы проб.



– Помимо замены выравнивающего слоя, по нашему указанию подрядчик также частично переустановит бортовой камень, – рассказал заместитель директора МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» Сергей Тихомиров. – На проспекте Авиаторов работы завершат буквально в течение дня.



По заверениям подрядной организации, устранение замечаний не скажется на общих сроках сдачи объекта. Основные виды работ здесь завершат до 20 сентября.



– Два участка, на которых бригада была вынуждена завершить укладку асфальта во время дождя, мы сейчас переделаем. Контроль за дальнейшими работами усилим, – подчеркнул главный инженер «Группы компаний ЕКС» Сергей Новиков. – За каждым нашим объектом закреплен куратор, который осуществляет строительный надзор. В случае ухудшения погодных условий мы будем останавливать работы.



Отметим, что на объекты проекта «Безопасные и качественные дороги» с проверками регулярно приезжают специалисты ФКУ «Упрдор Холмогоры», также непрерывный контроль всех этапов ремонта ведут специалисты технического надзора агентства по муниципальному заказу ЖКХ и представители общественности.



– Благодаря зоркому глазу и своевременной реакции на неправильные действия дорожников удалось избежать некачественного выполнения работ, – отметил депутат муниципалитета города Ярославля Илья Горохов. – Я надеюсь, что всесторонний контроль хода работ будет и в дальнейшем.



В рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Ярославской области в 2018 году будет отремонтировано 30 объектов общей протяженностью 81,3 километра. Из федерального бюджета на эти цели выделено 730 миллионов рублей. Это более чем на 100 миллионов превышает финансирование прошлого года. 610 миллионов на реализацию проекта будет направлено из регионального бюджета и 120 – из муниципального. Таким образом, итоговое финансирование проекта в 2018 году составит 1,46 миллиарда рублей.



В 2017 году финансирование проекта «Безопасные и качественные дороги» составило 1,306 миллиарда рублей из бюджетов всех уровней. Отремонтированы 34 дороги Ярославской агломерации общей протяженностью 75,9 километра, ликвидированы 23 места концентрации ДТП. Доля дорог агломерации, соответствующих нормативным требованиям, увеличилась с 44,3 до 51,5 процента.