​Продолжается расследование по факту загрязнения нефтепродуктами почвы на территории южного промузла в Ярославле.



Обследование специалисты департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области, Росприроднадзора, Природоохранной прокуратуры проводили накануне до позднего вечера. К работам на загрязненном объекте были привлечены и сотрудники регионального управления МЧС.



– По итогам обследования установлено, что заболоченный водоем, который также пострадал от загрязнения нефтепродуктами, не имеет сообщения с другими водными объектами и возможность попадания загрязнения в них исключена, – сообщил директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков.



Напомним, 24 августа после получения сигнала от жителей о факте загрязнения нефтепродуктами территории в районе улицы Гагарина, в южном промузле Ярославля, областным департаментом охраны окружающей среды оперативно проведена выездная проверка. На место были приглашены сотрудники регионального управления Росприроднадзора, природоохранной прокуратуры, эксперты, занимающиеся формированием концепции новой экологической политики.



По предварительным данным, общая площадь загрязнения составляет более 4 тысяч квадратных метров. Для установления состава вещества и степени загрязнения почвы сотрудники Росприроднадзора взяли пробы грунта. Продолжаются мероприятия по установлению виновников происшествия, а также объемов нанесенного ущерба.



Результаты анализа проб станут известны в течение двух недель.